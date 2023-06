FOOTBALL – CHAMPIONNAT DE FRANCE U19 – Safidy Fortun sacré pour la deuxième fois de suite

Le FC Nantes du Barea U23 Fortun Safidy Titouan réalise un doublé exceptionnel. Le latéral gauche et capitaine nantais Safidy et ses coéquipiers remportent pour la deuxième saison consécutive le titre de champions de France U19. Le club nantais s’est imposé 2 buts à 1 face au Paris Saint-Germain dimanche. Les Nantais ont frappé fort dès l’entame du match. Mafoumbi a ouvert la marque, profitant d’une mauvaise lecture du capitaine des Parisiens, pour partir tout seul et tromper le portier, Louis Mouquet, mal placé devant sa cage (9e). Le club de la capitale française remonta la pente en imposant son jeu. Noah Lemina a inscrit le but de l’égalisation juste avant la pause (43e). L’ailier nantais, Ereba Guirassy marquait alors le but de la victoire d’une frappe enroulée du pied droit, placée dans la lucarne (71e). Safidy Fortun évolue au sein du FC Nantes depuis le 1er juillet 2021 et a intégré la sélection malgache depuis l’an passé lors de la phase de qualification à la Coupe d’Afrique des nations U23. Il vient d’être appelé en équipe nationale par le sélectionneur Boualem Mankour pour le tournoi des quatre nations prévu les 17 et 18 juin prochains à Paris.