EXPOSITION « JARDINS JARDIN » – « Tsingy Bay », une réussite pour Madagascar

Pour la première fois, un exposant malgache, Vision Madagascar participe à l’événement « Jardins Jardin » lors de l’édition 2023. L’exposition s’est tenue aux Tuileries à Paris le 31 mai, et s’est clôturée le dimanche 4 juin. Pour Madagascar, le jardin d’un projet hôtelier en représentation miniature était exposé à Paris pendant cinq jours. « Tsingy Bay », tel est l’intitulé du projet pour la Grande île. L’immense richesse de Madagascar, sa biodiversité, son endémicité et son côté mystérieux, tout cela est visible sur le jardin exposé à Paris. Sans oublier la mer, la plage bordée d’agaves, les roches rappelant les Tsingy de Bemaraha et une forêt tropicale. Cette magnifique œuvre du paysagiste Olivier Riols est un projet éco-responsable situé sur la Côte Ouest du pays. Par le fait que Vision Madagascar a pour objectif de promouvoir et protéger cette beauté infinie de la Grande île. L’événement « Jardins Jardin » accueille chaque année de nombreux partenaires prestigieux. Mais pour une première, Madagascar rejoint l’exposition à travers le projet « Tsingy Bay » de Vision Madagascar.