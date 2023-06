ÉLECTRICITÉ – La reprise normale de l’approvisionnement annoncée pour jeudi

La Jirama prolonge les délestages tournants, jusqu’à la fin de cette semaine. Elle évoque des problèmes dans l’acheminement des carburants.

Une nouvelle promesse. Les clients de la Jirama doivent encore faire preuve de patience, pendant quelques jours. Les délestages tournants « intenses » resteront d’actualité, en ce début de semaine. « La situation de l’approvisionnement d’Antananarivo ne sera stable qu’à partir de mercredi », annonce Solo Andriama-nampisoa, ministre de l’Énergie et des hydrocarbures, hier, lors d’une conférence de presse sur les problèmes d’acheminement des carburants. Hery Tiana Rabarison, chief executif officer (CEO) p.i de la Jirama précise que l’approvisionnement en électricité ne reprendra son cours normal, qu’à partir de jeudi ou de vendredi. Il avance que ce délestage ne devrait pas avoir lieu. « D’un point de vue technique, la production est suffisante. Le souci, c’est le retard de l’acheminement du fuel lourd », enchaîne Hery Tiana Rabarison. Il n’y aurait que quatre camions citernes par jour qui transportent ces carburants jusqu’à Antananarivo, depuis samedi. Alors qu’au moins, dix camions par jour sont nécessaires.

Un gap de 40 MW

« Nous avons discuté avec la Logistique pétrolière SA (LPSA) et Jovena pour régler le problème. Cinquante camions vont venir en renfort. Nous allons, également, voir l’acheminement de ces carburants via le transport ferroviaire », avance Solo Andriamanampisoa. Malgré cette assurance du ministre de l’Énergie et des hydrocarbures, les explications de la Jirama sur les causes du délestage ne sont pas de bon augure. La production des centrales hydroélectriques aurait diminué de 30%, en ce début de la saison hivernale, suite au tarissement des sources d’eau, qui vont continuer à diminuer jusqu’aux prochaines saisons pluvieuses. Avec cette baisse de la production des centrales hydroélectriques, et le problème d’approvisionnement en carburant, la Jirama annonce un gap de 40 MW sur le Réseau interconnecté d’Antananarivo (Ria). Ce gap oblige la Jirama de procéder aux délestages tournants. « Ces coupures ne devraient pas dépasser 3 heures, par quartier », soutient Hery Tiana Rabarison. Mais la réalité est toute autre. Plus de trois heures de coupure, en début d’après-midi, au niveau de plusieurs quartiers. Puis, d’autres coupures en soirée. De quoi irriter les usagers. Ceux d’Itaosy sont, de nouveau, sortis dans la rue pour manifester leur mécontentement, hier soir. « La Jirama a annoncé la diminution du délestage à compter de ce lundi (ndlr, hier). Elle trouve toujours des excuses pour justifier ces coupures. Elle doit trouver des solutions pour résoudre une bonne fois pour toutes », assènent des usagers, excédés. Beaucoup n’attendent que des mouvements de manifestation, dans leur quartier pour grossir le rang des manifestants. Les énergies renouvelables sont les solutions de l’État, pour diminuer la dépendance en carburants, et pour résoudre les coupures récurrentes. Mais l’installation de ces infrastructures nécessitera encore, plusieurs années.