ÉGLISE CATHOLIQUE – Un nouvel archevêque pour Antananarivo

Après la démission de monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona, un nouvel archevêque est nommé à la tête de l’archidiocèse d’Antananarivo. Il s’agit de monseigneur Jean de Dieu Raoelison, ancien évêque d’Ambatondrazaka.

Monseigneur Jean de Dieu Raoelison. Il est le nouvel archevêque d’Antananarivo. Sa nomination a été rendue publique, hier. Selon la communication publiée sur les différents canaux officiels rattachés à l’Église catholique à Madagascar, “le Pape François a accepté la démission de monseigneur Odon Marie Arsène Razanako­lona de sa charge pastorale de l’archidiocèse d’Antananarivo. Dans la foulée, il a nommé comme archevêque d’Antananarivo monseigneur Jean de Dieu Raoelison, actuel évêque d’Ambatondrazaka”. Ordonné prêtre le 7 septembre 1996, le nouveau locataire de l’archevêché d’Andohalo a été nommé évêque auxiliaire d’Antana­narivo par le Pape Benoît XVI le 25 mars 2010. Il a ensuite été nommé évêque d’Amba­tondrazaka, depuis 2015. Monseigneur Jean de Dieu Raoelison n’est donc pas un novice à l’archidiocèse, dont le siège se trouve à Andohalo.

Son prédécesseur, lui, est déchargé de ses fonctions après plus de 17 ans. Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona était à la tête de l’archidiocèse d’Antananarivo depuis février 2006. Selon les explications, une fois à l’âge de 75 ans, un évêque doit démissionner de la charge du diocèse qui lui est confiée. Monseigneur Razanakolona a présenté sa démission au Pape François en mai 2021. Elle n’a été acceptée qu’hier donc. Le Saint-Père a pris son temps pour lui trouver un remplaçant. Entre-temps, Monseigneur Razanakolona a continué à assumer pleinement sa charge d’archevêque d’Antananarivo. Durant ses 17 ans à l’archidiocèse d’Antananarivo, il est, par ailleurs, devenu une figure majeure de la scène politique.

Double casquette

En cause, son statut de représentant de l’Église catholique au sein du Conseil oeucuménique des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM). Un rôle qu’il jouera malgré la création du cardinal Désiré Tsarahazana, en juin 2018. La crise politique de 2009, la Transition qui s’ensuivit, et les différentes initiatives ou démarches conduites par le FFKM, tantôt en tant que médiateur, tantôt en tant que réconciliateur, ont fortement contribué à placer monseigneur Razanakolona sous les spotlights. Il est aussi réputé pour être souvent consulté, pour conseil, par des acteurs politiques. Sauf changement, monseigneur Jean de Dieu Raoelison devrait lui aussi porter la double casquette d’archevêque d’Antananarivo et de visage de l’Église catholique au sein du FFKM. Selon les explications, toutefois, s’agissant du représentant des catholiques au sein du Conseil oeucuménique, la décision appartient à la Conférence des évêques de Madagascar (CEM). En tout cas, le nouveau numéro un de l’archidiocèse d’Antana­narivo n’est pas novice sur les affaires du FFKM. En tant qu’évêque auxiliaire entre 2010 et 2015, il a eu l’occasion d’être en back-up à monseigneur Razanakolona dans les dossiers relevant du Conseil oeucuménique, notamment les sujets politiques.

Monseigneur Jean de Dieu Raoelison a, d’autant plus, officié en tant qu’auxiliaire à l’archidiocèse d’Antananarivo, au plus fort de la période transitoire de 2010 à 2013, mais aussi, lors de la période post-crise, de 2013 à 2015. S’il est désigné par la CEM comme représentant de l’Église catholique au sein du FFKM, à l’instar de son prédécesseur, le nouveau locataire de l’archevêché d’Andohalo prendra le train en marche dans un contexte politique à nouveau tendu, à cause de l’approche de l’élection présidentielle. Le FFKM veut justement jouer un rôle actif lors de la présidentielle, en tant que “garde-fou”, et en déployant des observateurs électoraux dans chaque bureau de vote. Une vigilance que le Conseil des églises chrétiennes de Madagascar compte maintenir jusqu’à la proclamation des résultats. En parallèle, il conduit une démarche à son initiative en vue d’une “reconstruction nationale”, selon les déclarations officielles. Monseigneur Raoelison ne devrait pas non plus être un néophyte sur ces dossiers précités. En tant qu’évêque d’Ambatondrazaka, il a été l’hôte de la réunion du comité central de FFKM, organisé dans la capitale de l’Alaotra du 22 au 25 novembre dernier. Une réunion qui a été le déclencheur des deux initiatives du Conseil oeucuménique sur la présidentielle et “la reconstruction nationale”.