CONCERT – Erick Manana et Ralah’trio au CC ESCA Antanimena

Apres le grand show du lundi de Pentecôte à Antsonjombe, Eric Manana redonne rendez-vous à ses fans inconditionnels au CCESCA Antanimena le samedi 10 juin.

Après avoir donné un grand show à Antsonjombe, le 29 mai, l’icône du folk Erick Manana se produira au CC ESCA Antanimena le 10 juin prochain. Il sera accompagné de Ralah’Trio, un groupe de jeune musiciens malgaches. Ralah’Trio est composé de Tsanta Randria­mihajasoa, pianiste et qui joue aussi de la trompette. À la guitare basse, il y a Ranto An’i Avo Rakotomalala et Titan Randriamasindrazana, à la batterie. Erick Manana et Ralah’Trio ont fait des tournées européennes pendant trois mois avant de venir se produire au pays. Le show commencera à partir de 15 heures. Ce concert sera le rendez-vous des amateurs de jazz. Erick Manana définit le jazz comme « un rythme ouvert et libre ». Les artistes qui seront présents promettent une ambiance hors du commun. Tous les tubes seront colorés et joués à la manière de Ralah’Trio. Vanintsoa la joueuse de Valiha, Voara et Manoa honoreront le spectacle par leur présence sur la scène du CC ESCA Antanimena, samedi prochain.

Album

Revenir aux sources signifie pour Erick Manana, une source d’inspiration dans la composition de ses nouveaux morceaux. D’après le grand spécialiste de l’instrument à six cordes, « la musique et ce qui fait de nous un être humain sont inséparables. En emmenant la bande de Ralah’Trio se produire avec moi, je veux montrer aux jeunes qu’il ne faut surtout pas consommer de la drogue pour faire de la bonne musique. Pour réussir et faire carrière dans le monde musical, il suffit d’être curieux et d’avoir une bonne base tout en retenant les valeurs traditionnelles malgaches. » L’album de la star sortira prochainement, incluant un tube de Ralah’Trio. Quant au groupe de jeunes talentueux malgaches, Ralah’Trio, un single sortira le mois de juillet selon eux. Les réservations sont déjà disponibles à partir de ce jour tandis que les billets simples peuvent être achetés le jour du spectacle. Le dimanche 11 juin 2023, Erick Manana participera à l’événement intitulé « Revy Lôlô sy ny tariny » à Zoari Ilafy.