CÉLÉBRATION MOIS DE L’ENFANCE BOENY – Le réseau de protection vise la réduction des violences

Le mois de juin est consacré mois de l’enfance. Dans cette optique, le réseau de protection de l’enfant dans la région Boeny a inauguré l’événement par une rencontre entre les différents responsables et acteurs, jeudi matin au siège de la direction régionale de la population à Mangarivotra. Le thème choisi par le réseau tout au long de ce mois de juin est axé sur «antoky ny ho avy mamiratra ho an’ny ankizy ny anio ». Ce, dans le cadre de la promotion des droits de l’enfant et de les rendre heureux durant ce mois de juin. Réduire la violence des enfants est l’objectif de cette célébration. « Nous ne prenons pas à la légère la protection des enfants et leur droit, et les prendre soin tant sur le plan physique que mental et surtout spirituel. Ce, afin que le pays ait des jeunes et de bons citoyens. Récemment, la violence a augmenté et c’est triste ce qui se passe et rapporté sur les réseaux sociaux. C’est ce qui explique notre existence, dans ce réseau de protection de l’enfance afin de réduire la violence contre nos enfants », a déclaré le directeur de l’information et de la protection civile au sein de la région Boeny, colonel Vonason Mitovosoa.

Sensibilisation

Il a encouragé tous les départements et ceux des villages à protéger les droits de l’enfant. Il a remercié les centres qui développent les enfants et encourage tout le monde à les soutenir ainsi que ceux qui agissent pour protéger les enfants. Des échanges et partage en matière de promotion des droits et protection des enfants, ainsi que consultation médicale gratuite, visite des enfants accueillis dans les centres d’accueil des enfants et l’hôpital des enfants et maternité figurent parmi les activités de cette célébration du mois de l’enfant. Des jeux traditionnels, partage d’art culinaire typiquement malagasy et formation agricole pour les responsables des centres d’accueil et partage de savoir-faire pour les enfants seront également organisés. Une sensibilisation en matière de promotion des droits des enfants sera apportée au niveau des stations radio. De même, des projections de films et carnaval pour les enfants figureront au programme. Toutes les activités se dérouleront en collaboration avec la direction régionale de l’éducation nationale Boeny. 06