Pr Charlotte Ndiaye – « Nous allons rapprocher le laboratoire des communautés »

Le Système des Nations Unies va envoyer quinze appareils GeneXpert dans douze régions du pays pour réaliser des tests, dont le résultat est plus rapide.

– Quel est ce test GeneXpert ? Il s’agit d’un test moléculaire et rapide en temps réel, généralement utilisé pour le diagnostic de la tuberculose. Il peut aussi exécuter un certain nombre d’analyses, notamment le diagnostic de l’hépatite B, de l’hépatite C, du VIH, du Hib (Haemophilusinfluenzae B), ou du covid-19.

– Qu’est-ce qui le différencie du test de diagnostic rapide (TDR) et du test PCR? C’est un PCR, mais le résultat est plus rapide. Le résultat est disponible en quarante cinq minutes pour le covid-19.

– Quelle est sa capacité journalière ? La machine pour les tests GeneXpert fonctionne 24 heures sur 24. Les machines, dont nous disposons au niveau des régions, sont à quatre modules qui nécessitent quatre cartouches. En une heure de temps, on obtient le résultat de quatre prélèvements.

– Quand sera-t-elle opérationnelle ? Les tests GeneXpert seront opérationnels à l’issue de la formation des vingt-huit manipulateurs, la semaine prochaine, et la mise aux normes des laboratoires GeneXpert, selon les nouvelles directives de l’OMS sur la biosécurité.

– Quels seront les résultats attendus ? Les principaux résultats sont le renforcement de la capacité de dépistage du covid-19, le diagnostic rapide du covid-19, et la prise en charge rapide des malades et de leurs contacts. Et le plus important, c’est la possibilité pour les régions de faire les tests et d’obtenir les résultats sur place. Nous pourrons ainsi rapprocher le laboratoire des communautés et permettre de faire la recherche des contacts en temps réel, permettant d’interrompre la chaîne de transmission du coronavirus.

–Qui sont les douze régions bénéficiaires ? Les régions bénéficiaires sont Diana, Sofia, Boeny, Alaotra-Mangoro, Atsinanana, Vatovavy-Fitovinany, HauteMatsiatra, Menabe, Atsimo-Andrefana, Anosy, Analamanga.

– Y aura-t-il une répartition des tâches entre les différents laboratoires ? Quel prélèvement le GeneXpert traitera-t-il particulièrement? Il n’y aura pas de répartition de tâches spécifiques entre les laboratoires, car chaque laboratoire continuera à faire les analyses comme auparavant. Les appareils GeneXpert feront les tests GeneXpert sur les patients symptomatiques uniquement.