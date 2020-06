Minibasket – Fiba Afrique : Dirigeants et entraîneurs en formation

Madagascar a été représenté par cinq candidats à la formation en ligne dirigée par des experts de la Fiba Afrique. Quatre thèmes ont été abordés.

La série de formations en ligne pour les techniciens et dirigeants en basketball ne cesse de se multiplier en cette période de confinement.

Outre les formations pour les arbitres, entraîneurs et officiels de table, cinq dirigeants et entraîneurs viennent de suivre une formation en ligne sur le minibasket ce début juin, initiée toujours par la Fiba Afrique. Les participants sont entre autres Onja Soloharinivo, responsable de la commission minibasket au sein de la fédération malgache de basketball, Tojo Rasamoelina dirigeant et coach du club JCBA Analamanga, Malala Razazarohavana dirigeante et coach de l’EBF Haute Matsiatra, Joro Rasoanirainy coach du FFPRO BCTM Vakinankaratra et Julve Ledizara coach de l’ABBCM Alaotra Mangoro.

La formation à distance animée par deux experts de la Fiba Afrique, Khali Rouas et Nour Amri, s’est étalée sur quatre séances. Quatre thèmes ont été abordés durant les quatre séances du 27 mai au 3 juin.

Citons entre autres la philosophie de la compétition en minibasket lors de la première journée du 27 mai, puis l’entraineur de minibasket le 29 mai, l’introduction à la défense le 1er juin et l’organisation d’un événement minibasket lors de la quatrième et dernière journée du 3 juin.

Nouveau concept

« Les quatre thèmes ont été présentés avec des expositions détaillées suivies d’échanges de questions réponses », confie Onja Soloharinivo, première responsable de la commission minibasket. «L’idée générale est que le minibasket est vraiment un autre concept que le basket en général, c’est très spécifique et délicate puisqu’il englobe l’être d’un enfant », poursuit la responsable.

Quinze fédérations nationales présentant cinq candidats par pays soit soixante quinze dans tout le continent, ont suivi cette formation inaugurale sur le minibasket organisée par l’instance africaine. La commission minibasket de la Grande île organise tous les ans un tournoi dédié aux très jeunes de moins de 12 ans dont la deuxième édition s’est tenue au mois de décembre de l’an passé.

Dans son programme, la commission envisage désormais d’organiser des camps décentralisés de minibasket dans le but de promouvoir le nouveau concept.