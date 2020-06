Enseignement – Les dates des examens attendues

Si les élèves en classe d’examen ont commencé leur déconfinement partiel il y a quelques semaines, les dates d’examens du CEPE et du BEPC restent en suspens. Le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement technique et professionnel ne peut se prononcer sur la question.

« Ce n’est pas au ministère de fixer ces dates. Nous attendons des propositions. Puis lorsqu’elles seront arrêtées, elles seront communiquées », clarifie Herimanana Razafi­mahefa, secrétaire général du ministère.

Plusieurs sujets ont été préparés. Un comité composé de six conseillers pédagogiques, de deux enseignants du public et deux autres du privé, va s’atteler sur la sélection. Cette année, les sujets sont basés sur le programme limitatif, c’est-à-dire sur les chapitres des cours terminés. Le secrétaire général assure qu’il n’y aura pas d’année blanche. Et que le BEPC se déroulera une semaine après le CEPE.