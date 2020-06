Crise sanitaire – Le tourisme local encouragé en pleine crise

Faute de mieux. Le ministre du Tourisme, du transport et de la météorologie annonce une campagne de promotion du tourisme national. Les Malgaches sont incités à voyager au sein même du pays. « La campagne de promotion sera lancée dans quelques jours. Un site web dédié regroupera toutes les offres promotionnelles des sites, hôtels et restaurants » a fait savoir le ministre Joël Randriaman­dranto, à son intervention devant les députés à l’assemblée nationale, mercredi. Une stratégie qui pourrait secourir le secteur du tourisme, mis à plat depuis la pandémie.

En effet, les offres ne manquent pas, et le tarif des séjours descend même de moitié, à ce qu’on constate dans les publicités. Seulement, l’idée enchante moins les opérateurs et les voyageurs. « L’interdiction de circuler, les barrages sanitaires, l’état d’urgence, le couvre-feu ne sont pas propices au voyage et au tourisme. Et de deux, nombreux ménages n’ont plus rien à se mettre sous la dent en ces temps si durs. Avec quel budget vont-ils programmer leurs déplacements? » réagit Annie Volahanta, propriétaire-gérante d’une infrastructure hôtelière.