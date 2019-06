Basketball N1B – Trois clubs d’Analamanga en huitièmes

Point final à la phase éliminatoire. Le championnat national N1B hommes procédera aux huitièmes de finale ce jeudi à Tsiroanomandidy. Les trois porte-fanions de la ligue d’Analamanga sont tous qualifiés à la prochaine étape décisive. Les clubs d’Anamalamga ont été tous au repos hier, dernière journée des éliminatoires. NGB, classé troisième au championnat d’Analamanga termine premier du groupe A avec ses trois victoires et une défaite, et rencontrera en huitièmes de finale l’AS Dalton de Vatovavy Fitovinany. NGB a défait lors de son quatrième et dernier match ce mardi l’ASM Bongolava par 70 à 53. Dream Team SC, vice champion d’Analamanga a, pour sa part, terminé en tête du groupe C après un parcours sans faute de trois victoires en autant de matches. DTSC a écarté à sa dernière rencontre de poule le BBCA Alaotra Mangoro sur le score de 77 à 65. Dream Team jouera contre la JSM Atsimo Andrefana ce jour. Et TMBB, champion d’Analamanga en titre, occupe la position de leader du groupe B après deux succès en deux matches. Ce club a écrasé en dernier match l’AS Dalton de Vatovavy Fitovinany sur un score fleuve de 102 à 51. Les Top Models joueront en huitièmes de finale contre l’ASM de Bongolava. Les quarts de finalistes seront connus à l’issue des huitièmes décisives de ce jour.

Programme huitièmes :

9 :00-DTSC Analamanga – JCM Atsimo Andrefana

MBC Atsinanana (sans adversaire)

11 :00-SBC Vakinankaratra – BBCA Alaotra Mangoro

NGB Analamanga – AS Dalton Vatovavy Fitovinany

13 :30-ASB Itasy – BCKB Bongolava

Cospn2 Atsinanana – BCF Amoron’Imania

15 :30-TMBB Analamanga – ASM Bongolava

HFF Somava Sava – USF Haute Matsiatra