PARTENARIAT – Vingt-et-un volontaires américains prêtent serment

Des volontaires américains s’apprêtent à rejoindre les sites de leurs projets à Madagascar.

Vingt-et-un ont prêté serment, hier à Ambaranjana, après avoir passé douze semaines de formation sur la langue et la culture malagasy. Ces volontaires sont des conseillers en santé. Ils vont soutenir le travail des Centres de Santé de Base (CSB) locaux pour améliorer la santé maternelle et infantile, promouvoir l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, et améliorer la santé reproductive des jeunes. Le Premier Conseiller Glucksma leur a rappelé que les volontaires seront les ambassadeurs de la culture américaine. « Chaque jour, vous représenterez le mode de vie américain et ses valeurs », a-t-il déclaré à l’occasion. Ces volontaires ont quitté Madagascar, en 2020, pendant la pandémie de Covid-19. Ils sont revenus, en 2022. « Le premier groupe de volontaires post-Covid, qui est arrivé en août 2022, travaille dans les domaines de l’éducation et de l’agriculture. C’est la première fois que des volontaires du secteur de la santé prêtent serment depuis l’évacuation de mars 2020 et que des volontaires sont présents dans les trois secteurs d’intervention de Peace Corps. Nous sommes ravis de renouveler nos partenariats avec toutes les communautés où ces nouveaux volontaires serviront » », annonce le directeur du Peace Corps à Madagas­car Brett Coleman. Une trentaine de volontaires vont arriver en septembre. L’objectif de ce programme est d’atteindre le niveau d’avant la pandémie, soit 150 volontaires actifs, au cours des deux prochaines années.