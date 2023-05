KARTING – Un championnat national 2023 sans Mahary Rabary

La Fédération du sport automobile de Madagascar ou FSAM ouvre ce dimanche au SRK d’Imerintsiato­sika le championnat de Madagascar de Karting. Ce rendez-vous de dimanche sera la première manche à laquelle vingt pilotes se sont engagés pour en découdre durant le championnat 2023. Le fait marquant de ce championnat de Madagascar est l’absence de Mahary Rabary au championnat car il ne court que sur trois manches. Il a laissé de côté le championnat national pour prioriser ses études (il est en classe de terminale). Quatorze pilotes prendront le départ dans la catégorie « Elite EVO » et six dans la catégorie minime. En l’absence de Mahary Rabary au championnat, l’un des favoris au titre final qui est son petit frère David Rabary, s’immiscera pour bousculer la hiérarchie. La concurrence sera rude et promet des étincelles sur le paddock. Trois pilotes sortent du lot sur les quatorze. Il s’agit d’Olivier Ramiandri­soa, de Nathan Baumann et de Thimothée Andriama­monjiarison. Il ne faut pas sous-estimer non plus le talentueux Jessy Wong, Raphael Razafindrakoto et Dina Andrianjafy. Chez les minimes, le duel entre Matheo Rajomarison, Mathieu Rakotoary et Andi Nathan Rajoelison attirera chacun ses sympathisants et promettra une lutte féroce ce dimanche.