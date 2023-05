FORMATIONS – Deux techniciens expérimentés bientôt dans nos murs

En collaboration avec Havana Resort & Spa, le club 67 City FC est en train de réaliser son deuxième projet, après l’envoi de trois techniciens suivre des formations au sein de cinq clubs Pros pendant deux mois en France et en Belgique en 2022. Cette année, le club va faire venir deux costauds internationaux, en l’occurrence Jean-Luc Vasseur et Romain Grimaud dans la continuité du projet. Ils vont diriger des formations et animer des conférences, du 30 mai au 2 juin, au stade Barea Mahamasina. Jean-Luc Vasseur est un formateur et coach expérimenté, qui a dans son palmarès des trophées de Best Fifa women’s coach, Ligue des champions féminine et Coupe de France féminine en 2020. Il va partager ses expériences à quarante techniciens locaux, le droit de formation étant fixé à 150 000 ariary. Et à trois mois des Jeux des iles, le journaliste et commentateur sportif chevronné, Romain Grimaud, va de son côté former une quarantaine de journalistes au Havana Resort dont le droit s’élève à 150 000 ariary par personne. Le thème choisi est «à la rencontre du football de haut niveau». Une conférence bouclera en beauté les trois jours de formation, axée sur le parcours pour devenir joueurs de football professionnel, les différentes étapes pour devenir joueur pro.