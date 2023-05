ENVIRONNEMENT – Ouverture de la campagne de suivi des parcelles reboisées

La campagne de reboisement 2022-2023 s’est clôturée au mois d’avril, avec la fin de la saison des pluies. La prochaine étape est le suivi des jeunes plants mis à terre. Le ministère de l’Environnement et du développement durable lance une campagne de suivi et d’entretien des jeunes plants mis à terre, depuis hier. Le défi est d’assurer la réussite du reboisement en respectant tous les processus techniques de reboisement, allant de la production de plants jusqu’au suivi et entretien de chaque parcelle reboisée, pour tous les acteurs de reboisement au niveau national. Cette campagne a été lancée à Talata Ny Volonondry, hier, pendant la journée consacrée au suivi et à l’entretien. L’objectif est de mener des séances d’édu­cation, de sensibilisation et de mobilisation de toutes les parties prenantes à réaliser les suivis et entretiens de leurs parcelles reboisées. Les missions consistent au nettoyage des alentours de jeunes plants pour prévenir les feux et pour éliminer les éventuels concurrents néfastes au bon développement des jeunes arbres, à la mise en place de pare-feu aux alentours de la parcelle et à l’élagage pour amé­liorer la croissance et la qualité des arbres. Cette campagne se poursuit.