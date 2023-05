DROGUE SYNTHÉTIQUE – La métamphétamine circule en pleine ville

Une puissante drogue d’un nouveau genre, produite en laboratoire se commercialise en plein cœur de Tana, dans le premier arrondissement. Quatre personnes ont été arrêtées et des cristaux de méthamphétamine retrouvés avec du matériel. Un inquiétant pullulement de la vente et de la consommation de méthamphétamine se fait ressentir dans l’agglomération centrale de Tana. Hier, la police a pris dans les mailles de ses filets quatre individus impliqués dans cette affaire, dont deux consommateurs et deux dealers. Des renseignements parvenus à la police ont déclenché l’opération. Mis au parfum que deux individus suspects étaient en possession de crystal meth, aussi appelé crystal, les limiers les ont interpellés pour ensuite procéder à une fouille corporelle. La police n’a rien trouvé de compromettant sur les deux individus. En revanche, en regardant bien des parts de pain beurré qu’ils tenaient dans les mains, la police a mis la main sur des cristaux de méthamphétamine.

Vertu médicale

Cuisiné, le duo a fini par coopérer. Ils ont de ce fait, conduits les policiers jusqu’au dealer avec qui ils ont traité. L’étau s’est de ce fait resserré et les deux commerçants de drogue se sont faits cueillir dans leur repaire à Faravohitra. D’autres cristaux de méthamphétamine ainsi que du matériel d’injection y avaient été retrouvé. Les deux individus ont été d’emblée embarqués, ce qui porte à quatre le nombre de personnes incriminées dans cette affaire. Le crystal est une drogue de synthèse initialement développée dans le traitement de l’obésité qui agit sur deux enzymes cérébrales dont la dopamine et la sérotonine. Produite en laboratoire, cette drogue puissante qui se présente sous forme de cristaux est inhalée comme la cocaïne, fumée comme le crack, absorbée comme une pilule mais aussi injectée. Le crystal a fait des ravages dans de nombreux pays occidentaux dès l’année 2006. Après les États-Unis, Vancouver et Toronto, Montréal a aussi assisté à l’arrivée du crystal méthamphétamine, également appelé meth, crystal meth, ice ou glass, qui a une action très concentrée sur le système limbique, la zone du cerveau impliquée dans les phénomènes de plaisir. Une quinzaine d’années après, la voilà qui met en lambeaux la jeunesse dans certaines couches sociales malgaches.