CONCOURS MA THÈSE EN 180 SECONDES – Trois étudiants en finale à Antananarivo

La finale du concours universitaire sur « Ma thèse en 180 secondes » au sein de l’Université de Mahajanga, a été marquée cette année par la présence du chef du projet de l’Enseignement supérieur au sein du Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’ambassade de France, Franck Molinaro. L’évènement culturel s’est déroulé mercredi, dans la salle de Conférence du bâtiment Kakal, à Mahajanga-be. L’étudiant Fidèle Johnson Raholinambinina a obtenu la première place avec un thème orienté sur la Conservation et gestion des écosystèmes naturels dégradés : cas du site de recherche et écotouristique « Mandravasarotra » à Antsanitia, dans le district de Mahajanga II de la région Boeny. Loutfi Youssouf le suit au deuxième rang. Il a défendu le thème axé sur « L’évaluation de l’activité anti-inflammatoire et analgésique de la plante codée LHY ». Quant à Judicaël Bertôt Razafindratonga, en se penchant sur le cas de la route nationale 4 (portion entre Mahajanga et Ambon­dromamy), il a choisi le thème sur « Environnement et résilience de l’écosystème naturel : économie de l’infrastructure routière ». Un sujet d’actualité qui traite de la réalité sur les infrastructures routières.

Plateforme

Les trois candidats sont sélectionnés pour la finale nationale qui se tiendra dans la capitale le 23 mai. Le président de l’Uni­versité de Mahajanga, le Pr Blanchard Randrianambinina, a tenu à remercier les partenaires, dont le ministère de tutelle, l’ambassade de France et l’Agence universitaire francophone (AUF). Il a surtout exhorté à une collaboration toujours fructueuse. « Cet événement scientifique est une plateforme pour la vulgarisation des recherches des doctorants », souligne-t-il. La finale internationale du concours « Ma Thèse en 180 secondes » aura lieu le 5 octobre, au Maroc.