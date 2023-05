BIANCO – Laza Andrianirina met les points sur les « i »

La récente convocation de l’ancien président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, chez la branche territoriale du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) de Mahajanga semble faire jaser. En s’y rendant le 2 mai dernier, l’intéressé s’est fait assisté et accompagné par une foule. Pour le directeur général du Bianco, Laza Andriani­rina, « cette situation est à prendre en compte. Le Bianco doit travailler dans le calme et en toute sérénité… ». Et lui de préciser: « La convocation a été portée à la connaissance de tout le monde. Pour quelle raison? Il y a des personnes influentes du pouvoir qui ont été également convoquées par le Bianco mais n’ont pas fait pareil. Quel serait alors le motif ou le but de cette convocation qui a été publiée à tout le monde? Serait-ce de mener une rébellion? L’enquête le déterminera car il y a des mesures à prendre ». Laza Andrianirina a ajouté: « Il ne s’agit pas de dire que cette période électorale n’est pas le moment propice d’enquêter sur certains types de personnes. Je demande à tous les Malgaches de réfléchir à la question. Doit-on alors arrêter l’enquête parce que le moment, comme en cette période électorale, ne s’y prête pas? Si tel est le cas, l’impunité régnera ici et ne vous-étonnez pas s’il est difficile de l’éradiquer à la racine ». À noter qu’un accord de coopération a été signé hier entre le Bianco et le « Groupe­ment des Entreprises de Mada­gascar » (GEM), ainsi que le « Fivondronan’ny Mpan­draha­raha eto Madagasikara » (Fivmpama). Une coopération sur la formation et l’éducation des membres de ces deux entités en matière de lutte contre la corruption.