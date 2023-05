BASKETBALL – 3X3 FILLES – Les Ankoay débutent contre les géantes tchèques

La délégation malgache, composée de six personnes (les quatre joueuses, leur coach ainsi que la chef de délégation) est bien arrivée à Eilat en Israël, mercredi en fin de matinée pour participer au tournoi qualificatif à la Coupe du monde les 6 et 7 mai. Une fois la qualification en poche, les Ankoay filles rejoindront leurs homologues masculins déjà qualifiés pour la Coupe du monde qui se déroulera à Vienne en Autriche, du 30 mai au 4 juin. Jeudi dans l’après-midi, les sociétaires de l’équipe nationale malgache Ankoay de 3×3 ont tâté le terrain et se sont entrainés sur le terrain de jeu, installé à Ice Mall. La galerie marchande Ice Mall a été créée en 2012, à Eilat, sur les rives du lagon. Le terrain où se jouera le tournoi de barrage qualificatif pour la Coupe du monde, a été installé sur la patinoire du centre commercial. Les protégées de Prisca Razananirina, coach de l’équipe nationale Ankoay 3×3 filles, ouvrent le bal samedi à 17 heures en Israël (même heure à Madagascar) face aux géantes Tchèques, 471,9 points, classées numéro un par rapport aux six pays présents au tournoi. Face au gabarit des Tchèques le challenge est de taille: ayant chacune 23 ans, Katerina Galicova a 1m83, Anna Rylichova, 1m74m, Karolina Sotolova, 1m67 et Veronika Vorackova, 1m88). La seule option pour Mada­gascar est d’accélérer le jeu et d’assurer de scorer à l’extérieur et de faire mouche à chaque tir.

Enjeu

Samedi à 18 h50, Mada­gascar affrontera les Austra­liennes, classées quatrième (79,6 points) sur les six pays participants. Côté taille, elles sont encore plus grandes que les Tchèques : Keely Froling, 27 ans, a 1m88, Miela Elisabeth Goodchild, 22ans, 1m77, Marena Whittle, 29 ans, 1m80m, et Alex Wilson, 29 ans, 1m80. Prisca Razananirina, jointe au téléphone, indique que les filles se portent bien et sont prêtes à chercher la qualification. « Notre arrivée à Eilat un peu en avance nous donne un temps d’adaptation avec le climat très chaud et venteux. Les filles se sont données à fond durant les entrainements sur le terrain où se jouent toutes les rencontres. Elles sont conscientes de l’enjeu de tous les matchs. Elles sont prêtes physiquement et mentalement, elles sont impatientes et ont hâte d’en découdre pour chercher l’une des trois places qualificatives à la Coupe du monde. » Pour se qualifier, Mada­gascar doit entrer dans le dernier carré pour disputer les demi-finales. Ensuite, il faut au moins atteindre le top 3 des six pays présents en Israël.

Les Ankoay