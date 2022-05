UTOP – Le premier départ ce soir à 20 heures

La course UTOP treizième édition est l’évènement sportif à ne pas rater ce week-end. L’Ultra solo, duo et relais débuteront ce jour à 20 heures à Marozevo.

L’Association ULTRA Trail des O Plateaux (UTOP) présidée par Julien Ranaivomanana et ses partenaires fidèles sont fin prêts. Cinq grandes courses sont au menu. Les coureurs les plus endurcis avec la distance de 126 km ou l’ULTRA Trail prendront le départ ce soir à vingt heures à Maro­zevo, que ce soit en solo que ce soit en duo ou en relais. Ils sont les plus attendus de tous les amateurs du sport trail en effectuant la distance mythique de 126 km.

L’arrivée probable pour le premier de la catégorie se situe aux alentours de 10 heures à 11 heures ce samedi. Pour le semi-Trail d’une distance de 70 km, le départ est prévu à 5 heures du matin à Mantasoa et avec en parallèle la lutte pour le championnat de Madagascar. L’arrivée probable pour le premier est estimée vers 10 heures le samedi au Lycée Français d’Antananarivo. En ce qui concerne le T-Rail, le départ est prévu à 7h 30 à Carion. La durée de trajet est estimée entre 2-3 heures sur route et l’arrivée du premier coureur au Lycée Français d’Ambatobe est prévue entre 10 à11 heures.

Pour le 6 Trail, le départ est donné à 9 heures à Soamanandray pour rejoindre le Lycée Français d’Ambatobe, la durée de la course est estimée entre 2-2h30 pour la première arrivée.

L’Association UTOP a essayé de réunir tous les amoureux de la course pédestre. Les petits ne sont pas en reste. Il y a aussi la catégorie appelée Zaza-Trail d’une distance de 5 km, le départ pour cette catégorie es t donné à 8 heures le dimanche au Lycée Français d’Antananarivo. Il s’agit d’une course en boucle. Enfin, la Fun Run clôturera le départ de cette 13ème édition le dimanche. Il s’agit d’une course en boucle et l’arrivée est prévue vers 11 heures au Lycée Français d’Antananarivo.