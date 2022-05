Projet MRTAM – Cinquante-et-un techniciens certifiés par Huawei

Pendant deux mois, des experts de Huawei Madagascar ont dispensé une formation à des agents du ministère des Postes et télécommunications.

Dans le cadre de son projet de « Moderni­sa­tion des Réseaux de Télécommunications de l’Administration Malagasy » (MRTAM), le ministère du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et télécommunications (MDNTDPT) a organisé une formation de ses techniciens qui vont y officier.

Dispensée par des experts de la société Huawei, cette formation a duré deux mois et a porté sur Data Center, FTTX, Network, Email, Visio­conférence, ELTE, Microonde, Puissance, IVS et VolP. Plus d’une centaine d’agents de divers organismes dont du MDNTDPT, de l’Office des transmissions militaires de l’État (OTME), de l’ARTEC, de la Gendarmerie, de la Sécurité publique, de Paositra Malagasy (Paoma)… y ont participé.

Quant au projet, il consiste en l’installation de nouvelles infrastructures de télécommunications comprenant un centre de gestion des données, une liaison en fibre optique, des dispositifs de vidéoconférence et des talkies-walkies 4G sécurisés pour la capitale. La mise en place de ces infrastructures a été réalisée en collaboration avec la Commune urbaine d’Antananarivo (CUA).

Concernant les objectifs du projet, ceux-ci visent, entre autres à améliorer l’autonomie et la sécurité du réseau de télécommunications de l’administration malgache ; accroître l’efficacité et la rapidité des procédures administratives publiques ; améliorer la coordination de la sécurité publique et de l’administration ; faciliter l’accès et l’échange d’informations ; et apporter la sécurité et facilité d’accès et de proximité avec les citoyens malgaches.

Une cérémonie de remise de certificat aux participants a été tenue hier au Novotel d’Alarobia. À noter toutefois que sur la centaine de participants, cinquante-et-un ont été certifiés officiellement par Huawei.

La cérémonie a vu la présence du ministre Tahina Michel Razafindramalo qui a déclaré, lors de son intervention : « Le capital humain est primordial pour le fonctionnement et la pérennisation du projet d’où l’importance de ces formations, dispensées par notre partenaire technique Huawei. ».

Auparavant, le Directeur général de Huawei Mada­gascar, Tao Yaxiong a souligné: « La pérennité du projet est basée sur les compétences locales, soulignant l’importance des formations. Je félicite personnellement tous les stagiaires qui ont réussi ces sessions de formation de 2 mois. Nous remercions le gouvernement Malagasy de faire confiance à la compétence de Huawei en tant que partenaire technique dans ce projet. Et nous sommes prêts pour les futurs projets ».