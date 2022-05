Fonctionnariat – Hausse de salaire en vigueur à partir du mois de mai

L’augmentation de salaire a été adoptée au conseil des ministres, hier. Elle s’applique à compter du 1er mai. La première et la deuxième catégories bénéficieront d’une augmentation de 25%, selon le ministère de l’Économie et des finances. Les salaires de la troisième jusqu’à la huitième catégorie vont augmenter de 13%. Les fonction­naires de la neuvième catégorie bénéficieront d’une hausse de 7% et ceux de la dixième catégorie toucheront une hausse de 5%.

Aussi bien les fonctionnaires, que les agents des collectivités territoriales décentralisées, ceux des établissements publics nationaux, mais aussi, les agents non encadrés. Les agents appelés à occuper des emplois normalement dévolus à des fonctionnaires (EFA), les employés de courte durée (ECD), les employés de longue durée (ELD), les agents constituants les mains d’œuvre (EMO).