Évènement – Les sommités du folk et du « Bà-gasy » se rencontrent

Sur une affiche exceptionnelle, qui réunit en elle seule les illustres artistes du bà-gasy acoustique que compte la Grande île, Erick Manana, Dama, Bekoto, Bebey, Benny et Raplay se retrouvent. Marquez vos agendas ! Car voici une bonne surprise musicale de dernière minute qui n’est sans doute pas à rater. Le temps d’un après-midi, voire le temps d’une soirée aussi sans doute, vu la bonne ambiance conviviale, festive et fraternelle en perspectives, six des plus grands noms de la scène musicale malgache se retrouvent sur la même scène.

Décidément du côté de chez mi’Ritsoka Production, on ne s’endort pas sur ses lauriers. À peine sorti de son franc succès avec Iraimbilanja le week-end dernier, il revient avec un projet de grande envergure réunissant cette fois ni plus ni moins que des sommités du folk et du bàgasy. Avec chacun près d’un demi- siècle de carrière, Erick Manana, Dama, Bekoto, Bebey, Benny et Raplay nous préparent un concert exceptionnel, dans un cadre tout aussi exceptionnel.

Rendez-vous est donné pour ce 22 mai à 14h au Tanana Zoari Ilafy, pour ce qui sera donc l’un des événements phares de ce mois-ci. Un grand moment de joie et d’allégresse donc pour tous les inconditionnels des mélodies acoustiques de ces illustres chanteurs.

Revy Mahaleo sy Lolo sy ny tariny

Réunissant la crème de la crème, ces retrouvailles entre ces six grands noms de la musique malgache illustrent également les retrouvailles sur la seule et unique scène de deux grands groupes de la scène musicale. D’un côté le groupe Mahaleo, de l’autre le groupe Lolo sy ny tariny. Erick Manana, évidemment, a toujours été à leur côté.

Lors d’un véritable concert événement, avec un répertoire intemporel, Erick Manana, Dama, Bekoto, Bebey, Benny et Raplay embarqueront le public vers une épopée musicale inédite ce 22 mai. Ils avaient déjà partagé la scène ensemble, mais c’était il y a des années. L’évènement n’a plus été réédité depuis.

Cependant les voir à nouveau ensemble, sur une même affiche, beaucoup en ont rêvé. Seulement, les organisateurs ne se décidaient pas ou plutôt ils avaient du mal à les réunir.