Électricité – Retour du délestage à Antananarivo

La Jirama annonce le retour du délestage tournant, dans le réseau interconnecté d’Antananarivo (RIA). « Nous sommes contraints de reprendre la coupure pendant les heures de pointe. Nous enregistrons un gap de production de 13 MW, suite à la baisse du niveau des rivières à Sahanivotry et à Farahantsana», souligne la Jirama. Ces centrales hydroélectriques à Sahanivotry et à Farahantsana ont permis de combler l’insuffisance de production générée par les dommages matériels subis par les groupes de la centrale hydroélectrique à Andekaleka, jusqu’à ce nouveau problème.

La coupure d’électricité est prévue, la matinée, entre 10 heures et 12 heures, et la soirée, entre 17 heures 45 et 19 heures 45, selon les informations publiées par la Jirama, hier. Le délestage s’étale sur plusieurs quartiers : aux 67 Ha et leurs alentours, à Mandroseza, à Andoharanofotsy jusqu’à Iavoloha ; à Ambodivona, à Antanimena, jusqu’à Anosivavaka ; à Ambohimanambola jusqu’à Manjakandriana, aux quartiers d’Antsakaviro, de Betongolo, mais aussi, à Anosizato, à Andavamamba ou encore à Andrefan’Ambohijanahary. Certains quartiers qui figurent dans la liste des zones concernées par la coupure n’ont pas été touchés par le délestage, hier.

La Jirama souligne qu’elle travaille sans relâche pour la réparation des groupes à Andekaleka. Cette centrale hydroélectrique produit, en ce moment, 56 MW. Le troisième groupe devrait être opérationnel, à la mi-mai. En même temps, elle chercherait des solutions pour augmenter la production de la centrale solaire d’Ambatolampy, pour supprimer les coupures pendant la matinée.