Reprise ou pas – État des lieux des exportations

L’amorce du déconfinement a eu lieu au mois de septembre. Depuis, les activités économiques ont repris tant bien que mal. Qu’en est-il des exportations pour les deux mois écoulés de cette année?

Madagascar, en matière d’exportation, a toujours été taxé du label « d’un pays d’échantillon ». Dès que les commandes des « donneurs d’ordre » gagnent en quantité, le délai de livraison n’est plus respecté et la qualité des produits livrés commence à se détériorer. Mais au regard des derniers chiffres fournis par la Chambre du commerce et d’industrie d’Antananarivo, CCIA, les exportations ont quand même réalisé quelques performances méritoires au cours des deux premiers mois de l’année.

Il faudra du temps pour pouvoir les comparer aux données précédentes pour l a même période, m ai s compte tenu du contexte marqué par le regain de vitalité du coronavirus, mais aussi par la relance des activités économiques des grandes puissances à coup de milliards de dollars.

Ainsi en valeur, les exportations durant cette période considérée ont atteint les 1215,9 milliards d’ariary pour un volume global de 174,3 tonnes. Les céréales, les fruits et légumes représentent 46% de l’ensemble, soit 562,5 milliards d’ariary. Le textile et habillement pour 6%, l’équivalent de 6,5 tonnes pour 265,7 milliards d’ariary. Les minéraux, 10% soit 129,9 tonnes pour 127 milliards d’ariary de recettes. Les fruits de mer et autres produits ont rapporté 71,2 et 75,8 milliards d’ariary.