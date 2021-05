Graphite – BlackEarth Minerals reprend l’extraction dans le Sud

Après un an de suspension pour cause de Covid-19 la société australienne BlackEarth Minerals reprend ses activités. C’est une société qui exploite le graphite dans le Sud.

La société australienne BlackEarth Minerals qui exploite le site de graphite de Maniry, dans le sud, avait suspendu ses activités d’extraction depuis 2020, en grande partie à cause de la pandémie de Covid-19. Elle vient de communiquer la reprise des activités après avoir levé 3,1 millions de dollars pour les besoins de l’exploration. BlackEarth Minerals indique également avoir finalisé la planification des travaux, le creusement de tranchées et la logistique du site. La société a récemment recommencé l’exploration, avec des activités de creusement de tranchées dans la région de Razafy au nordouest de Maniry, qui est en voie d’achèvement. La société a ajouté que les travaux de test en cours ont validé le fort potentiel du produit pour le traitement en aval et l’alimentation du marché des véhicules électriques, actuellement en pleine expansion.

Nouveaux clients internationaux

BlackEarth Minerals a passé trois mois très chargés pour finaliser son protocole d’entente (MoU) avec Urbix Inc et poursuit sa discussion avec Luxcarbon GmbH, en Allemagne. Ces étapes clés constituent un débouché rapide pour le développement de ses sites de graphite de haute qualité.

La société dispose de liquidités pour les besoins immédiats d’exploration et de développement de ses projets à la suite d’une levée de capitaux réussie en octobre, à 1,4 million de dollars par placement, puis 1,7 million de dollars dans un deuxième temps.

Pour finaliser les négociations avec son client Urbix, BlackEarth Minerals avait jusqu’à 180 jours, avec un plan de reprise des activités du site pilote de Maniry. Elle a également obtenu les résultats de l’exploration dans la zone à haute teneur du site Razafy, réalisé les travaux de développement des produits en aval (graphite et paillettes grossières), tout en poursuivant les études de faisabilité bancable (BFS) et les discussions sur les prélèvements d’échantillon.

Mémorandum avec Urbix

BlackEarth Minerals a signé un protocole d’accord en février 2021 avec Urbix pour fournir un concentré de graphite à haute teneur pour une usine de traitement aux États-Unis. Cette usine pourra purifier jusqu’à 24.000 tonnes métriques de graphite par an. Les deux parties prévoient également de développer une coentreprise (joint venture) opérationnelle à l’avenir, combinant l’excellence technique d’Urbix à l’expérience du marché et de l’exploitation du graphite de BlackEarth Minerals.

Ils ont discuté de la construction d’une nouvelle usine en coentreprise à Madagascar ou en Australie Occidentale pour un approvisionnement de graphite purifié pour les marchés internationaux de batteries et d’énergies alternatives.

Les dirigeants de BlackEarth Minerals ont entamé le processus de sélection du site et l’évaluation de l’emplacement le plus efficace et le plus rentable pour la coentreprise proposée.

Il faut noter qu’Urbix est l’un des principaux fournisseurs au monde de poudre de graphite raffinée, de graphène vierge et de produits de graphite spéciaux. La technologie de pointe de la société comprend des méthodes de purification respectueuses de l’environnement, des coûts de développement importants en matière de propriété intellectuelle dans une large gamme d’applications, y compris les cellules de batterie lithium-ion, des électrolytes, des produits en graphène, du ciment et d’autres composites et matériaux de stockage d’énergie.

Accord avec Luxcarbon

BlackEarth Minerals a également signé un accord avec la société allemande Luxcarbon pour l’achat, la fourniture et la commercialisation de concentrés de graphite en aval, sur le marché européen en forte croissance. L’accord positionne la société en tant que fournisseur de concentrés de graphite et de produits de graphite en aval pour les marchés des véhicules électriques et des énergies alternatives.

Luxcarbon est l’un des principaux fournisseurs allemands de produits en graphite et en carbone aux grands groupes industriels comme Volkswagen, Mercedes, Ford et de grandes usines chimiques.

À travers Luxcarbon, BlackEarth Minerals vendra sur le marché européen jusqu’à 25.000 tonnes de produits par an.