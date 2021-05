Enseignement technique – Les élèves à Alarobia déplacés à Ampasampito

Nouvelle organisation pour les classes d’examen du lycée technique et professionnel à Alarobia. Ces élèves doivent changer d’établissement scolaire, temporairement. Leur établissement scolaire étant transformé en un centre de traitement Covid-19, il ne peut pas accueillir d’élèves, pendant un certain temps, probablement jusqu’à ce que cette deuxième vague de l’épidémie se calme.

Les élèves de la troisième année du lycée à Alarobia suivront les cours et effectueront des travaux pratiques au lycée technique et professionnel à Ampasampito, selon le ministère de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, hier.

Toutes les classes

La reprise des cours est prévue pour le 10 mai pour les élèves des classes d’examen des établissements d’enseignement technique et professionnel des régions où l’épidémie de coronavirus continue à sévir, notamment à Sava, à Atsinanana, à Vakinankaratra, à Matsiatra Ambony, à Anosy et à Analamanga.

Pour les autres régions, toutes les classes reprennent. « Les horaires du début et de fin de cours, ainsi que les récréations ont été réorganisées, pour éviter le rassemblement des élèves. Les gestes barrières doivent toujours être respectées. Les salles de classe et de travaux pratiques seront désinfectés », indique ministre de l’Enseignement technique et formation professionnel, Ernest Tsikel’Iankina.

L’enseignement sera renforcé par l’utilisation des réseaux sociaux pédagogiques, pour améliorer la qualité de l’enseignement. Le ministre de l’Enseigne- ment technique et professionnel souligne que les horaires des matières scientifiques, qui ont été très faibles l’année passée, seront augmentés pour y remédier.