Bilan coronavirus – Huit nouveaux décès

Les morts s’enchaînent dans les hôpitaux et dans les centres de traitement covid-19. Huit porteurs du virus ont perdu la vie dans trois régions, selon le bilan épidémiologique du 4 mai. Cinq décès sont survenus à Analamanga, deux à Atsinanana et un à Atsimo Andrefana. Madagascar enregistre un cumul de six cent quatre vingt-dix décès, depuis mars 2020. Les professionnels de santé appellent à la vigilance. Le nombre de nouveaux cas a beau diminuer, la fin de l’épidémie n’est pas encore déclarée.

De nouveaux cas sont encore détectés. Cent vingt sept ont été enregistrés, le 4 mai. Soixante onze à Analamanga, seize à Atsimo Andrefana, neuf à Alaotra Mangoro, neuf à Matsiatra Ambony, cinq à Atsinanana, cinq à Anosy quatre à Menabe, deux à Itasy, deux à Diana, un à Sava, un à Analanjirofo, un à Ihorombe et un à Betsiboka.

« Les nouveaux cas confirmés peuvent développer la forme grave du coronavirus, d’ici quelques jours », préviennent des médecins. Dans les hôpitaux, justement, les cas graves ont à nouveau augmenté, alors qu’ils avaient déjà diminué dernièrement. Trois cent quatre vingt neuf formes graves ont été prises en charge dans les hôpitaux, le 4 mai, pour une diminution de trois cents le 3 mai.

Traitement à domicile

« Certains porteurs du virus ont tenté un traitement à domicile. Le traitement n’a pas fonctionné pour certains. Ils ont développé la forme grave de la maladie, après quelques jours », indique le médecin d’un hôpital où sont prises en charge les formes graves.

Ce dernier affirme que la plupart des cas graves qui sont admis à l’hôpital, en ce moment sont des personnes qui avaient fait des tentatives de traitement à domicile.

Cette baisse des cas ne confirme pas la diminution de la circulation du virus de covid-19 dans la communauté. Le taux de positivité reste élevé. 30% des personnes qui ont passé le test sont confirmées positives au coronavirus. « Le nombre de nouveaux porteurs du virus détectés a diminué car de moins en moins de personnes passent le test de dépistage », supposent des médecins.