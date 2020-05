Un ensemble monumental à Analakely

Une œuvre de longue haleine. C’est ainsi que les auteurs du spécial Tananarive de la Revue de Mada­gascar (1952) décrivent l’architecture qui spécifie l’Avenue de l’Indépendance (auparavant Avenue Fallières puis Avenue de la Libération).

À la fin du XIXe siècle, M. Estèbe, maire d’Antananarivo, en accord avec le gouverneur général Joseph Gallieni, achète les rizières au nord d’Analakely, dans l’intention d’y établir la future gare. Par la suite, « il obtient des habitants de la colline d’Antanimena qu’ils lui cédassent leurs terrains ». Il fait alors raser le tanety et ses déblais qui servent à combler les rizières. Les travaux achevés, le prix de revient est peu cher ! Les opérations d’assèchement, de remblai et de nivellement se poursuivent dans les environs durant quelques années.

En 1910, l’urbaniste Delpech trace l’avenue Fallières et S.Savaron l’établit, tandis que sont comblés les terrains qui avoisinent Ambatomena. Depuis, un grand escalier relie le haut du quartier d’Ambondrona à la Place Colbert (actuelle Place de l’Indépendance) à Antaninarenina. En outre, à l’extrémité de l’avenue Fallières sera érigée la statue équestre du général Gallieni avec, comme arrière-plan verdoyant, les arbres qui grandissent dans le jardin d’Ambohijatovo.

En 1923, le long de la future avenue de La Réunion, le gouverneur général Hubert Garbit fait construire un bâtiment destiné à recevoir les stands de l’Exposition de Madagascar, mais l’architecte ne tient pas compte du terrain sur lequel il doit exercer ses talents. « Il se produisit des affaissements qui obligèrent à démolir plus tard cet édifice. » Cette mésaventure incite à la prudence. Lorsque Léon Cayla est investi, en 1930, du gouvernorat général, aidé de son ami de Cantelou, il s’empresse de mettre à l’étude un plan qui doit « faire de tout ce quartier, un des plus beaux et des plus modernes de la ville ».

Toutefois, ils se retiennent de voir grand, d’autant qu’ils négligent de s’informer de certaines techniques très modernes alors dégagées dans d’autres villes comme Mexico, où « des gratte-ciel sont édifiés sur des marécages sans qu’on les ait asséchés ni comblés… » Alors, ils font petit. « Aurait-on voulu faire autrement que les hésitations, la carence même, longtemps prolongée, des adjudicataires du lotissement, auxquels s’imposaient des servitudes de construction peut-être trop strictes, auraient quand même amené des restrictions au projet initial. »

En tout cas, ils ne font pas « un choix des plus judicieux » pour l’unité type architecturale. Comme l’expliquent les auteurs de ce numéro Spécial, du gouverneur général Léon Cayla, originaire de l’Oranie, « vient peut-être l’idée, chère aux Méditerra­néens, d’une galerie à portique ». Cette conception est, certes, valable à Madagascar, pays de soleil et de pluie, mais l’exécution laisse « apparaitre un dessin quelque peu trapu ».

De Cantelou, lui, ne cache pas son « goût discutable » des pergolas qui se répand dans toute la ville. Tout comme les bow-windows de l’Avenue, qui sont de mode dans les années 1920-1930. « C’est une œuvre qui n’a guère résisté à l’épreuve du temps et des pluies diluviennes, génératrices de dangereuses et désagréables infiltrations, quand la technique des dalles de béton n’a pas été rigoureusement respectée pour les terrasses. »

L’aspect assez heureux du bloc des bâtiments de l’Hôtel de Ville, inauguré le 7 mars 1936, en fait un des édifices les plus réussis de la capitale malgache. Et tout au fond de l’Avenue, une gare anodine, dans le style cher à M. Dufayel, date bien de son temps, 1908. Fouchard en est l’architecte, Cornebois, l’entrepreneur.

Quoi qu’il en soit, la grandeur de l’Avenue avec ses beaux parterres gazonnés et fleuris, fait admettre « son encadrement architectural devant lequel l’esprit hésite entre deux opinions nuancées : réussite ou plus grande perfection ? » Quelques villas aux styles hétéroclites semées, çà et là, sur les collines, des bâtisses à Analakely, et ailleurs, qui ressemblent aux « fabriques asexuées » de la banlieue parisienne, donnent l’image achevée « de ce qu’il faudrait éviter à l’avenir ». Car « nous disposons dans ce pays d’un héritage architectural et il a été démontré, avec bonheur lors de la construction de l’ensemble du Zoma, qu’il suffisait d’interpréter et de transposer ce qui existe déjà pour réussir. Tous les éléments d’un style original, bien adapté au pays et qui ne jurerait pas, existent. »