Sport automobile – Début de saison en juin

Les premières courses de l’année devraient se tenir au mois de juin. Tous les championnats sont maintenus, mais le calendrier nécessitera des ajustements.

Rendez-vous dans quatre semaines. À l’allure où vont les choses, le coup d’envoi de l’exercice 2020 sera donné en juin.

Il restera alors six mois pour boucler toutes les compétitions, en rallye, slalom, run, karting et rallye virtuel. La Fédération du Sport Automobile de Madagascar (FSAM) tient, cependant, à rassurer tout un chacun, pilotes comme spectateurs: « Tous les championnats seront maintenus et menés à terme. Pour précision, un championnat doit comprendre un minimum de quatre manches d’après le règlement ».

Une manière de balayer toutes les doutes et le spectre d’une éventuelle saison blanche. Une saison qui devait débuter en avril, rappelons-le.

Plusieurs pilotes ont effectué des essais, dimanche dernier sur le circuit d’Ivato. À chacun son rythme, mais le message est clair de la part des dirigeants fédéraux. Comme quoi il est temps de conclure les préparatifs et peaufiner les réglages. Tous les coureurs devront être prêts à bondir des startingblocks, en juin.

Courses en simultané

D’après les dernières informations, l’État table sur un possible retour à la normale à la mi-mai. Pour sa part, la FSAM entend s’accorder quinze jours supplémentaires de sécurité. Voilà pourquoi le début de l’exercice est fixé pour juin, soit dans quatre semaines.

Logiquement, le calendrier nécessitera des ajustements. « Il se pourrait qu’il y ait deux courses différentes en simultané un même dimanche, en karting et en run par exemple. Pour les weekends dédiés aux rallyes par contre, toutes les ressources logistiques et humaines seront mobilisées et concentrées à 100% sur cette discipline », ajoute-t-on auprès de la FSAM. En parlant de rallye plus particulièrement, l’année 2020 devait compter six échéances.

Mais l’on se dirige actuellement vers une annulation pure et simple de la première manche, prévue en mai, et non plus un report. Une information en attente de confirmation officielle.