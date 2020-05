Sénat – Appel à la production et consommation locale

Saisir les avantages du Covid-19. C’est le terme utilisé par Rivo Rakotovao, chef d’Institution, sur la politique de développement que Madagascar pourrait opter après la crise sanitaire mondiale. Son discours d’ouverture de la session ordinaire au Palais de verre d’Anosi­kely, hier, a été un peu exceptionnel par rapport aux querelles politiques souvent observées au sein des Assemblées parlementaires. Le président du Sénat a plutôt orienté le prélude de la session dans une vision à long terme pour faire face aux conséquences générées par la pandémie Covid-19. La relance économique pour redresser les secteurs paralysés durant la crise a été mise en exergue devant les membres de la Chambre haute, les représentants du gouvernement ainsi que les représentants des groupements socio-économiques.

La Chambre haute entend planifier les noyaux de redressement économique avec de nombreux secteurs d’activité durant la session. « Il est temps de prioriser nos atouts pour parvenir à cette fin. Produire et consommer localement pour soutenir nos paysans qui composent 80% de notre population », note le président du Sénat, Rivo Rakotovao. Un grand changement de la structure économique mondiale est escompté après la crise sanitaire. Les pays avancés s’occuperont, sûrement de leur économie plutôt que de se soucier de celle des autres. La baisse des importations et des exportations peuvent être inévitables. Alors, « nous devons penser d’abord à la sécurité alimentaire, soutenir les PMI et PME afin d’équilibrer nos besoins et la production locale », ajoute Rivo Rakotovao.

Opportunité

Les paramètres durant la crise ne pourraient pas servir, toutefois, de repère pour orienter la discussion. Pour les opérateurs pétroliers, la relance économique dont le président du Sénat a parlé devrait être discutée autour d’une table ronde. « Le coût du carburant sur le marché international actuel pourra changer après la crise. Une baisse du prix du gaz est constatée sur le marché mais qu’en est-il du carburant ? C’est le ministère et la compagnie pétrolière qui définiront ensemble les nouvelles conditions », explique Jean Martin Rakotozafy, président du Groupement des gérants libres des stations-services.

La position du Sénat dans la session ordinaire invite les groupements socio-économiques de mobiliser pour saisir l’opportunité qui s’ouvre actuellement. Le message incite l’ambition de tout un chacun de se mettre sur le « Vita malagasy ». La consommation de nos produits permettra de revitaliser les secteurs d’activités. Ainsi, dans les soixante jours de la session, les échanges avec les opérateurs économiques afficheront à l’ordre du jour de la Chambre haute.