Plan de riposte – La lutte contre la dengue démarre

Le lancement officiel du plan de riposte de la lutte contre la dengue dans le district de Mahajanga 1 a été marqué par des actions de nettoyage des canaux, les gites larvaires des moustiques ainsi que toutes les eaux stagnantes dans les foyers et dans les fokontany.

Le ministre des Affaires étrangères, Djacoba Liva Tehindrazanarivelo et la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Elia Béatrice Assoumacou, ainsi que les membres du CCO Boeny et les autorités locales, ont démarré l’action dans le fokontany de Morafeno.

« Plusieurs marchands sont recensés dans le fokontany de Morafeno, c’est une première action dans la lutte contre l’épidémie. Les canaux sont les territoires des moustiques et de leurs larves. Vous ne devez plus jeter les eaux usées et les déchets dans les canaux », a averti le ministre des Affaires Etrangères.

Les deux ministres s’étaient montrés en bons modèles en participant au nettoyage à Morafeno. Les autorités, dont le maire, le Préfet de Mahajanga et le chef de région par intérim, le député élu dans le district de Mahajanga 1 ainsi que les forces de l’ordre ont aussi pris part à l’assainissement.

Puis la délégation était descendue à Manjarisoa, Antanimasaja, Ambohimandamina, Tanambao Sotema et à Antanimalandy. La dengue touche une partie des habitants de ces fokontany. Une opération de désinfection de ces quartiers sera effectuée après ces actions de nettoyage.