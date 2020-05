Examens – L’inscription aux BEPC et CEPE continue

Les parents pourront encore effectuer les inscriptions aux examens BEPC et CEPE, selon les informations reçues au niveau des centres d’inscription. « La date sera reportée au 15 mai prochain », indique Andria­miaka­tsilavo Raoniherijaona, Directeur de l’Enseignement fondamentale au sein du ministère de l’éducation Nationale, de l’Enseignement technique et professionnel. Cette décision a été prise par rapport aux difficultés des parents et des élèves durant la période de confinement.

Préparation

Surtout qu’il y a presque deux semaines que les écoles privées ont demandé le report des dates d’inscription aux examens du CEPE, du BEPC et du Baccalauréat. « L’échéance par rapport au dépôt de candidature aux BEPC et CEPE a été reporté à cette date afin que ceux qui ont un peu de retard dans la préparation des dossiers puissent encore le faire », enchaîne le responsable. Pour l’instant les dates des examens officiels ne sont pas encore annoncées mais il y aurait une forte probabilité que les dates soient repoussées. De part et d’autre, la préparation des sujets d’examens a déjà commencé depuis, avant-hier.