Émission sur le numérique – Débat sur afrique.latribune.fr

Philippe Wang, VP Huawei Northern Africa, Elisabeth Moreno, directrice générale Afrique du groupe HP, Elisabeth Medou-Badang, directrice de zone et porteparole d’Orange Afrique et Moyen-Orient, et Cédric Antangana, CEO de la startup Infinity Space seront les invités de l’émission en live sur afrique.latribune.fr, aujourd’hui à partir 15 h GMT (18 h locales). Ils aborderont le sujet « Covid-19 en Afrique : le numérique, comme réponse à la crise ». Comment le secteur public, mais aussi les acteurs du secteur privé comptent-ils faciliter cette transformation ? Quel rôle jouent les télécommunications en période de crise sanitaire mondiale ? Que révèle cette crise sur la fracture numérique en Afrique ?

Tout le monde peut participer à cette émission de la rédaction de La Tribune Afrique, entourée des experts de l’agence 35°Nord, et de ses invités. Cette émission est à sa deuxième édition et en partenariat avec Huawei.

La première avait rassemblé plus de trente mille participants. « La pandémie Covid-19 fut le catalyseur d’un élan d’innovation propulsé par la nécessité de répondre à une crise sanitaire sans précédent et porté par les outils numériques à disposition. Une tendance particulièrement forte sur le continent, avec de nombreux acteurs des secteurs privés et publics, parfois alliés, qui se sont mobilisés pour fournir des outils de diagnostic à distance et d’organisation de prise en charge des patients, de détection des symptômes, de mise en relation avec les professionnels de santé. Cette crise a également mis en avant des nouveaux usages liés au travail, à travers la démocratisation du télétravail et l’organisation de webinars afin de maintenir un lien entre les marques et leurs clients », souligne la rédaction de La Tribune Afrique.

Des initiatives dans la démocratisation de l’utilisation du numérique ont dépassé le seul secteur de la santé, du travail, et de l’analyse-risque pour s’étendre aux télécoms, au secteur de l’informatique, à la formation à distance ou à l’agriculture ou encore aux drones. Ceux-ci sont utilisés pour anticiper les déclenchements de nouveaux foyers épidémiologiques et anticiper une « re-contamination » dans certaines zones. Un point d’autant plus crucial que plusieurs États africains ont entamé un processus de déconfinement. Tous ces éléments soulignent l’utilité des outils numériques dans un contexte de crise comme celui-ci. En bouleversant nos pratiques et nos organisations, la crise liée au Covid-19 va-t-elle accélérer la digitalisation du continent africain profitable au secteur du numérique et aux populations ?