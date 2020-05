Éducation – La réouverture des écoles encouragée

Les organismes de l’ONU exhortent la réouverture des écoles. « Si nous ne faisons pas de la réouverture des écoles une priorité – lorsque les conditions sont réunies pour les rouvrir en toute sécurité –, nous assisterons probablement à un recul catastrophique des progrès accomplis en matière d’éducation », indique Henrietta Fore, directrice générale du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef). C’était annoncé dans un communiqué conjoint sur la réouverture des écoles, à la date du 5 mai.

Dans ce communiqué, les organismes de l’ONU ont exposé les répercussions des fermetures massives des établissements scolaires, en riposte à la pandémie de Covid-19. Elles constitueraient « une menace sans précédent pour l’éducation et le bien-être des enfants, en particulier, les enfants les plus marginalisés qui dépendent de l’école pour recevoir une éducation ainsi que des services de santé, de protection et de nutrition ». Dans le long terme, les enfants déscolarisés seront exposés à d’autres menaces, à savoir les problèmes de santé, la violence, le travail des enfants, le mariage des enfants. Et les inégalités vont se creuser.

« Il est urgent de statuer sur la date et les modalités de réouverture des écoles, même si cette décision est loin d’être simple. Une fois le feu vert donné par les autorités sanitaires, toute une série de mesures devra être mise en place afin de garantir qu’aucun enfant ne soit laissé de côté. (…) Nous poursuivons le même objectif : protéger et faire progresser le droit de chaque apprenant à l’éducation », déclare Audrey Azoulay, directrice générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco). L’Unesco, l’Unicef, le Programme alimentaire mondial (Pam) et la Banque mondiale ont publié de nouvelles orientations pour rouvrir les écoles en toute sécurité.