Danse contemporaine – Judith Olivia Manantenasoa se livre à travers « Confi(Art) »

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour nos artistes en confinement. À travers « Confi(Art) », la danseuse et chorégraphe Judith Olivia Manantenasoa expose un quotidien bercé par la créativité.

Briser la monotonie d’une journée routinière, tel est essentiellement le leitmotiv qui anime l’artiste exceptionnel qu’est Judith Olivia Manantenasoa. Ainsi, elle fait en sorte de dévoiler de nouvelles expériences créatives, chaque jour et du ma tin jusqu’au soir. Entretenant son corps athlétique, s’imprégnant des moindres recoins de son foyer, enrichissant son esprit de diverses lectures littéraires et se délectant de la douceur de la nuit un verre de vin à la main, elle se manifeste ainsi à nous à travers son court-metrage intitulé « Confi(Art) ».

Entrant dans le cadre du projet « meinOrt » initié par le CGM/GZ, il s’agit pour la danseuse et chorégraphe contemporaine émérite qu’est Judith Olivia Manantenasoa, d’une manière de se confier à travers son art, le temps de ce long confinement. Durant près de cinq minutes, elle s’expose au public dans cette vidéo, où l’on suit d’une manière condensée, mais néanmoins assez rythmée, une journée trépidante de créativité.

Changement bénéfique

De ses exercices du matin à ses moments de détente, on s’immerge d’entrée dans son vivier artistique, où les mélodies du terroir, interprétées par le guitariste D’Gary, bercent nos oreilles. « Confi(Art) » illustre cet amour intarissable pour la danse contemporaine animant Judith Olivia Manantenasoa, car elle y danse avec grâce, mais aussi avec ferveur et passion. Dans le synopsis de son court-métrage, elle souligne : « Quand le train-train de la vie quotidienne te rattrape, quand tout commence à devenir fade, quand la morosité de la vie règne, alors tout deviendra rose ».

Judith Olivia Manantenasoa apporte ainsi un peu de goût et de saveurs pour illuminer son confinement, brisant alors l’ambiance monotone de son quotidien.

Comme pour un véritable spectacle de danse, on se plait à la suivre dans chaque pièce, à la regarder danser, à se servir de tout ce qui lui passe sous la main en guise d’accessoires. De la salière à des sacs sous vide ou des paires de gants, elle s’en empare pour accompagner ses mouvements et pour danser avec.

« On assiste, désormais, à un grand changement au sein de notre société, sur les plans politique, social et économique. Malgré cela, je suis ravie de voir que l’on a su mettre en avant, durant cette période, la richesse et la vraie valeur de l’homme. On a tous su mettre en avant notre côté humain dans toute sa bonté, car on a su valoriser l’entraide avec autrui », confie-t-elle, présageant des jours meilleurs pour la scène culturelle.