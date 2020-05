Baccalauréat – Report inévitable des dates des épreuves

Les dates de l’examen du baccalauréat ne sont plus maintenues comme initialement prévues par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, soit du 17 au 21 août prochains.

Elles seront reportées ultérieurement, et les inscriptions sont toujours ouvertes aux candidats. Tel était le contenu de la conférence effectuée hier par le ministre de l’Enseignement supérieur, Elia Béatrice Assoumacou, avec les six présidents des universités de Madagascar lors de la Conférence des présidents et des recteurs d’Institutions de l’Enseigne­ment supérieur à l’Université (COPRIES) dans un visio-conférence, lundi au siège de la présidence de l’Université de Mahajanga be.

La rentrée universitaire pour 2019-2020 est prévue le 8 juillet prochain. Toutefois, elle dépend de la situation sanitaire qui prévaut à Madagascar.

« Quelques établissements et facultés n’ont pas encore achevé l’année universitaire 2018-2019. Ils auront jusqu’au 30 juin pour la terminer. Des cours à distance seront dispensés aux étudiants et des supports vidéo et audio ainsi que des photocopies vont être distribués », a déclaré la ministre.

Les campus restent encore fermés en cette période d’état d’urgence sanitaire. Des soutenances se dérouleront à huis-clos ; mais après la désinfection des sites universitaires. Elles seront publiques mais en respectant les gestes barrières et la distanciation sociale e t avec moins de cinquante personnes.