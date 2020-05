Antsirabe – La centrale agro-photovoltaïque en construction

Six mois après leur lancement officiel, les travaux d’installation de la centrale agro-photovoltaïque de Tsaratanana, commune rurale de Vinaninkarena, district d’Antsirabe II sont, actuellement, achevés à 20 %. Ayant commencé à produire 1 Mégawatt afin d’améliorer la production en électricité de la société de l a distribution d’électricité et d’eau ( Jirama) d’Antsirabe depuis maintenant trois mois, les techniciens de la société Sun Farming, qui s’occupent de la réalisation de ce projet, projettent de produire 5 Mégawatts d’ici quelques mois pour pouvoir atteindre ensuite la production quotidienne de 25 Mégawatts en 2021. Il s’agit d’assurer l’accès à l’électricité des autres districts de la région Vakinankaratra, dont Faratsiho et Antanifotsy qui se trouvent depuis toujours déficitaires en énergie électrique.

Entrant dans le cadre de la réalisation de la politique générale de l’État dans la priorisation de l’accès à l’eau potable et à l’électricité pour tous, ce projet financé par la Banque fédérale allemande a comme objectif de diminuer le coût de production d’électricité de la Jirama. Celle-ci consomme beaucoup d’énergie fossile qui, en plus de nuire à l’environnement, entraîne une perte économique de la société et même du pays tout entier.

Outre la production d’énergie renouvelable, cette centrale de Tsaratanana sera également profitable aux paysans et aux universitaires à travers la culture hydroponique qui y est installée. En fait, les étudiants et les chercheurs souhaitant approfondir leurs connaissances et recherches sur le développement agricoleen bénéficieront.

Cette culture hydroponique peut toucher la population de la région Vakinankara tra, à 80% agriculteurs. Un centre de formation en agriculture et élevage pour la professionnalisation des jeunes paysans de la région sera d’ailleurs installé sur cette centrale.