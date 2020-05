Antsinanana – Dépistage massif des contacts porteurs du virus

Les personnes entrées en contact avec les porteurs du virus Covid-19 seront soumises au dépistage. Des centaines de tests PCR seront réalisés.

La région Atsinanana prépare un dépistage massif du virus Covid-19. Tous les contacts des cas positifs, dans cette région, ainsi que les employés d’Ambatovy, vont passer le test de détection de ce virus (PCR). Selon notre source, des « centaines de tests » vont être réalisés, jeudi, jour prévu pour ce dépistage massif.

« Certains de ces contacts sont déjà rentrés chez eux et ont pu emmener le virus, s’ils l’ont contracté. Ce dépistage coïncide, par ailleurs, avec la fin du suivi des contacts antécédents, qui dure quatorze jours. Le test est obligatoire à la fin de ce suivi », indique une source à Atsinanana, hier, pour expliquer le nombre élevé des personnes à dépister. Les responsables sanitaires dans cette région ont encore procédé au recensement des personnes à dépister, hier.

Avec ce dépistage de masse, les responsables sanitaires d’Atsinanana espèrent détecter tous les porteurs du virus. De fait, Toamasina est la deuxième ville à enregistrer de nombreux cas de Covid-19, après Antananarivo-ville, selon le bilan de la direction de Veille sanitaire et de surveillance épidémiologique et riposte (DVSSER), au sein du ministère de la Santé publique, dimanche. « 45% des cas se trouvent à Antananarivo-ville et 31% à Toamasina », a rapporté Armand Rafalimanantsoa, directeur de la DVSSER.

Sur les quatorze cas annoncés par le Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana, porte-parole du Centre de commandement opérationnel (CCO) Covid-19, dimanche, huit d’entre eux résident à Toamasina, dont sept au site d’Ambatovy et un à la cité Béryl Rose.

La région Atsinanana a connu ses premiers cas, tous importés, dix jours après ceux d’Antananarivo, c’est-àdire, fin mars. Ce sont des personnes qui devaient se confiner dans la capitale mais qui ont bafoué les règles et se sont échappées pour rejoindre la côte Est. En outre, lors de l’ouverture temporaire des lignes de transport de la zone nationale, reliant Antananarivo et Toamasina, les 7, 8, et 9 avril, un porteur du virus avait allié Toamasina, en taxi brousse.