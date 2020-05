Antananarivo – La réfection des rues bat son plein

Sur la page Facebook du Gouverneur d’Analamanga, plusieurs points ont déjà été réhabilités en ce qui concerne les travaux de réfection de rue dans la capitale. C’est le cas au niveau des 67ha, CENAM, dont l’axe Ampefi­loha vers Ambodin’Isotry. « La méthode adoptée n’a pas été le point tapant ou le tip top, mais les travaux consistent à réhabiliter toutes les parties en mauvais état », peut-on lire sur la page du Gouverneur Analamanga, hier. Les travaux sur quelques portions de rue ont continué depuis hier, pour Anosy et devant l’Hôtel de ville Analakely. Plusieurs points ont été achevés sur une portion de rue à Antaninarenina, devant l’EDBM.

Du côté d’Ampa­sika, notamment celle qui rejoint la Gastronomie Pizza. Et enfin devant le rond-point Ankorondrano. Selon les explications au niveau de la direction régionale de l’aménagement et des travaux publics, pour leur part les points comme Ankadi­lalana, menant vers Tsimba­zaza sont ceux qui vont être réhabilités d’ici peu. Les autres travaux en cours sont ceux qui mènent à Ivato. Les axes à réhabiliter sont coordonnés au niveau de la CUA, de la Région et au niveau de la DRATP.