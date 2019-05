Legislatives – Le TIM relève le défi

Souder l’équipe pour affronter les législatives. Marc Ravalomanana a passé en revue ses troupes, samedi, avant d’entrer dans la bataille.

Les partisans du parti Tiako i Madagasi­kara (TIM) se sont réunis à la place d’Ambohijatovo, samedi. La rencontre a été organisée à la veille du déclenchement de la campagne électorale qui est prévue débuter ce jour. Les candidats députés de la formation de l’ancien Président Marc Ravalomanana sont venus pour accueillir la bénédiction de leur chef de parti avant de rejoindre leur circonscription respective.

Cent neuf candidats sont en lice sous la couleur du parti TIM dans les cent dix-neuf districts. Marc Ravalo­manana est optimiste sur la victoire de ses hommes aux législatives. Le cri de guerre qui s’intitule « Rodoben’ny Mpanan­- gana », littéralement traduite « La marche pour la reconstruction » ravive l’ambition du parti d’aller de l’avant dans la bataille politique. Pour Marc Ravalomanana, l’objectif est de décrocher la majorité à l’Assemblée nationale par le biais du pouvoir électif.

Le fondateur du TIM encourage les candidats investis par son parti en particulier. Ils fustigent les indépendants vu que ces derniers se volatilisent au fur et au mesure du changement de la situation à l’Assemblée nationale.

Confiance

L’élection est le reflet de la démocratie par excellence. C’est ainsi que Marc Ravalo­manana remet sa confiance aux électeurs pour bien choisir les hommes qu’il faut pendant le prochain mandat. Son message a été clair à l’endroit des partisans réunis à Ambohijatovo, « votre choix est très important ».

Les législatives du 27 mai est une opportunité pour tous les partis politiques de démontrer leur force. C’est l’occasion où jamais pour les grandes formations qui entendent former la majorité parlementaire pour faire face aux enjeux au sein de la Chambre basse. C’est effectivement le cas pour le parti TIM qui envisage de refonder une nouvelle composition parlementaire plus dynamique et ambitieuse.

En marge de la rencontre à Ambohijatovo, il a profité de l’occasion pour lancer quelques mots aux candidats députés. « J’espère que les candidats soutenus par le parti TIM seront un bon exemple et méritent la confiance du peuple. Soyez courageux. Osez affronter la vérité et la justice ». Son message vise l’intention de ses hommes à souder la volonté pour sauvegarder l’idéologie du parti.