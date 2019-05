Football – Telma coupe de Madagascar – Ajesaia, intrus des demi-finales

Le carré final de la Telma Coupe de Madagascar est connu. Ajesaia a créé la surprise à Mahajanga, CNaPS Sport et Uscafoot confirment, tandis que Fosa Junior réalise l’essentiel.

Une belle résistance. Les quarts de finale de la Telma Coupe de Madagascar se sont joués hier au stade municipal de Mahamasina et au stade Rabemananjara de Mahajanga.

À Mahamasina, on a assisté à une confrontation entre l’Uscafoot d’Anala­manga et le COSTM d’Atsimo-Andrefana.

Après le temps réglementaire, les deux équipes se sont retrouvées à deux buts partout. C’est à la 96e minute que l’Uscafoot a pu mener par trois buts à deux, à la suite d’une belle réalisation de la tête de Jean Norbert Rakotoniaina. Croyant que le match allait tourner à leur avantage, les joueurs de l’Uscafoot ont été surpris par l’attaquant du COSTM, Éric Dadah qui marque le but égalisateur à la 115e minute.

C’est donc au terme de la séance de tirs au but que l’Uscafoot a pu trouver le chemin vers les demi-finales en l’emportant sur quatre tirs à deux. « Le COSTM de Toliara a montré un football efficace à l’africaine, très physique et cela a beaucoup perturbé nos joueurs. On peut même dire que nous avons été un peu dépassés physiquement, mais nous avons pu néanmoins réaliser l’essentiel. C’est un match durant lequel nos joueurs ont beaucoup appris », estime Auguste Taux, entraîneur de l’Uscafoot.

Renversement

Comme adversaire, l’Uscafoot aura à affronter l’équipe du Fosa Juniors FC qui a pu surclasser celle du Jet Mada d’Itasy par deux buts à un. Menée par un but à rien, à la suite d’un très beau but de la tête d’Yves Randriamanantena à la 34e minute, les joueurs du Fosa Juniors ont renversé le cours du match durant les sept premières minutes de la seconde mi-temps.

D’abord sur un penalty transformé par le capitaine Romario Rakotoarisoa, puis sur une reprise du pied droit de Fetra Ranaivotsimba. Ces deux actions ont suffi au Fosa Juniors FC pour se ruer vers le chemin des demi-finales.

Pour sa part, l’Ajesaia, qui a aussi évolué à Maha­janga, s’est trouvée dans une forme impressionnante. Menée par un but à rien contre Elgeco Plus, l’équipe a pu égaliser dans les arrêts de jeu. Mieux, elle s’est offerte le luxe de marquer deux buts supplémentaires au cours de la prolongation pour finalement l’emporter par 3 à 1. Elle aura comme adversaire les sociétaires de la CNaPS Sport d’Itasy, victorieuse du CFFA d’Anala­manga à Mahajanga par deux buts à rien.