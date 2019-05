Cyclone – Kenneth fait cinq morts aux Comores

Comme au Mozambique, l’heure est désormais à l’assistance des populations sinistrées après le passage du cyclone Kenneth, aux Comores.



Dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 avril, le cyclone tropical intense Kenneth passait à proximité de l’archipel des Comores, affectant principalement l’île de la Grande Comore et, dans une moindre mesure, celles d’Anjouan et de Mohéli. Kenneth s’était ensuite renforcé jusqu’à son atterrissage sur la côte Nord du Mozambique, une région habituellement épargnée par les cyclones.

Le bilan des autorités comoriennes fait état d’au moins cinq personnes décédées, cent quatre vingt deux blessées et plus de quarante et un mille affectées par le cyclone sur l’ensemble du territoire. Les évaluations réalisées par le gouvernement et les agences humanitaires dont le Croissant Rouge comorien (CRCo), révèlent des impacts sévères sur les infrastructures (électricité coupée dans les trois îles, nombreuses routes coupées), les habitations (plus de deux mille maisons détruites ou endommagées) et le secteur agricole. De nombreuses installations sanitaires ont également été endommagées.

Besoins prioritaires

Les besoins prioritaires concernent la sécurité alimentaire, l’habitat, les biens de première nécessité non alimentaires, la santé, l’eau, hygiène et assainissement et l’éducation.

En coordination avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (FICR) qui a débloqué un premier fond d’urgence de près de 112 000€, la Croix-Rouge française, via la PIROI, a fourni un appui technique et logistique à l’opération du CRCo afin de venir en aide à dix mille personnes affectées.

Ce soutien implique la mobilisation de biens de première nécessité (kits d’abris d’urgence, bâches, kits cuisine, seaux, jerrycans, savons, moustiquaires, lampes solaires), depuis les trois entrepôts PIROI de Grande Comore, Mayotte et La Réunion.

Un premier envoi a été effectué grâce à l’appui logistique des FAZSOI et qui ont mis leur bâtiment, le BSAOM Champlain à disposition de la Croix- Rouge pour l’affrètement du matériel humanitaire depuis Mayotte. Le Champlain, détourné d’une mission en Afrique du

Sud, a débarqué le 1er mai 4,7 tonnes.

