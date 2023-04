Trois agents pénitentiaires écroués

Traduits au parquet de Fenoarivo-Atsinanana, mardi, trois agents pénitentiaires et trois détenus de la prison de Vavatenina ont été incarcérés. Le chef d’établissement et son adjoint ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils sont poursuivis pour vol de trois fusils, un revolver et cent six munitions dans l’armurerie de la maison centrale. Les armes ont été utilisées dans un vol avant d’être récupérées par les gendarmes et policiers..