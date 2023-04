TOXICOMANIE – Des médecins mettent en garde sur l’alcoolisation fœtale

La santé de l’enfant est menacée par le tabagisme et la consommation d’alcool par la mère durant la grossesse. La campagne de sensibilisation sur les méfaits de l’alcool sur la grossesse permet de réduire les impacts négatifs sur l’enfant à naître. Le premier jour dédié à la sensibilisation de la population sur les méfaits de l’alcool pendant la grossesse s’est déroulé à travers une conférence de presse organisée par l’OFNALAT hier au Tranompokonolona Analakely. Durant cette première journée de sensibilisation, des médecins et pédiatres ont adressé une mise en garde par rapport au syndrome de l’alcoolisation fœtale qui entraine de nombreuses conséquences pour le fœtus. Une étude effectuée auprès du Centre hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Befelatanana en 2010 a montré que ce syndrome est présent. « Dans le monde, 0,5 à 3 sur mille enfants sont atteints de cette maladie, tandis que l’étude initiée auprès de CHUJRB a montré que 5,5 enfants sur mille naissances en souffrent. Ce qui indique une hausse par rapport au chiffre mondial », indique le Docteur Setrahasina Rambeloson, pédiatre au sein de l’hôpital des enfants Tsaralalana. Le pédiatre indique que les conséquences pourraient être multiples si la mère bois de l’alcool même en petite quantité. « Auprès des enfants atteints de ce syndrome, l’alcool touche la formation du cerveau de l’enfant à naître. On peut citer la prématurité. Le nouveau né a un faible poids. Lorsqu’il grandit, l’enfant pourrait avoir une perte de mémoire ou il a du mal à parler normalement, ainsi que pour sa vie sociale. Mis à part le cerveau, d’autres organes comme le cœur, le foie peuvent être touchés. Pour la mère, une fausse couche pourrait survenir », enchaîne le médecin.

Précaution

La prise d’alcool et l’addiction aux produits toxiques sont strictement déconseillés pour la femme enceinte et allaitante. “ Dans les trois premiers mois et même au delà de cette période, une femme devrait pas prendre même une goutte d’alcool”, indique le Docteur Miarintsoa Andriamana­narivo, médecin spécialiste en addictologie. Le syndrome de l’alcooli­sation fœtale est un problème de santé publique selon les médecins. Mises à part les conséquences négatives sur la santé de l’enfant, le coût du traitement est particulièrement onéreux lorsque l’enfant est atteint de cette maladie. “ Une étude effectuée à l’étranger a montré que le coût de la prise en charge atteint la somme 2 milliards fmg. Ce qui n’est pas à la portée de tous”, confie le Docteur Rambeloson, pédiatre. Comme d’autres addictions, la cure de désin­toxication est toujours préconisée par les médecins. “ On peut constater que de nombreuses femmes qui sont prises en charge boivent de l’alcool et prennent même de l’héroïne. Dans la plupart des cas, certaines femmes sont issues de milieu précaire. Toutefois la prise en charge est toujours primordiale”, renchérit l’addictologue.