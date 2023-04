Phénomène rare. Un véhicule 4×4 de marque Nissan Hardbody a été volé vers 19h devant le gymnase couvert de Tsienengea, en pleine ville de Toliara, mardi dernier. Alors que son propriétaire suivait des entraînements de basket à l’intérieur du gymnase, les clés de sa voiture dans les poches, le véhicule a disparu. « Je ne pense pas que cela soit un règlement de compte car le propriétaire est un gentil monsieur qui n’a de problèmes avec personne et j’écarte donc la complicité avec un mécanicien ou un électricien dans ce vol » réagit un basketteur vétéran, ami du propriétaire du véhicule volatilisé. Aucune trace de la voiture jusqu’à hier soir, ni du côté de la RN7 ni de la RN9. « C’est un phénomène rare à Toliara car les voleurs subtilisent plutôt les pièces, des batteries, des pneus au pire, des autoradios, des ampoules ou des feux arrière et non pas la voiture entière. Les clés ont peut-être été copiées afin de pouvoir faire démarrer la voiture » suppose une autre source. Deux voitures ont été rapportées être volées ces cinq dernières années à Toliara et affaires classées sans suite. Des motos en revanche disparaissent plus fréquemment et sont retrouvées à Antananarivo avec des looks différents. De nombreuses questions se posent en effet auprès des habitants de Toliara et le sujet fait du brouhaha dans la cité du soleil. « La voiture est sûrement cachée à Toliara même car elle n’a pas été signalée sur les routes nationales. Mais la ville est petite, cela finira par se découvrir » explique un habitant, vendeur à Tanambao, qui est resté confiant et optimiste.