TEXTILE HAUT DE GAMME – Akanjo se taille d’une belle étoffe

L’un des fleurons de l’industrie textile à vocation exportatrice du pays devient la première entreprise de Madagascar évaluée exemplaire ISO 26000 par l’Asso­cia­tion française des normes, AFNOR Certification. C’est avec beaucoup de fierté qu’Akanjo a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

« ISO 26000 est l’unique norme internationale qui vise à fournir aux organisations les lignes directrices de la responsabilité sociétale. La norme respecte les grands textes fondateurs internationaux comme la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, les conventions de l’Organisation Internationale du Travail… », a rappelé Akanjo avant de noter que l’entreprise a inscrit ses processus et sa philosophie dans les principes de cette norme volontaire.

En tant que première entreprise évaluée à ce niveau à Madagascar et dans l’Océan Indien, Akanjo a aussi affirmé avoir un devoir d’exemplarité vis-à-vis de ses parties prenantes et compte encourager davantage le développement sociétal et environnemental dans son secteur. « L’évaluation ISO 26000 induit une démarche d’amélioration continue des pratiques et le respect du devoir de vigilance, contrôlés par des audits de surveillance et de reconduction réguliers. La démarche RSE d’Akanjo a été construite, entretenue, améliorée, comprise, vécue et portée par la Direction et ses collaborateurs depuis près de 25 ans », détaille l’entreprise.

Plusieurs spécialités

Créée en 1998 à Antana­narivo, à Ambatomaro, Akanjo est un acteur exceptionnel de la production de prêt-à-porter de luxe, collaborant avec les plus prestigieuses maisons de coutures françaises. LVMH, Kering, PPR Luxury Group, Gucci ou encore Richemont. Entreprise de confection et de broderie de deux mille quatre cent personnes, elle s’est spécialisée dans les fortes valeurs ajoutées dans plusieurs spécialités : broderies main, broderies machines, smock, laser, ultrason et framis, plissage, tissage, cannage, teintures apprêts et traitements,

manipulations…

En confection, Akanjo a formé des chaînes de montages spécialisées : robes chemisiers jupes flou et grand flou, pièces en cuir, doudounes duvet de canard, autres chaînes multi-produits jupes et pantalons…. « Plus de 20 maisons de coutures qui nous font confiance. Près de 400 techniques de broderies maîtrisées, plusieurs milliers de modèles différents exportés chaque année. Akanjo est la seule entreprise malgache à avoir obtenu la norme RSE ISO 26 000 et qui s’est aussi conformée au WFTO Fair Trade Standard. L’Organisation mondiale du commerce équitable reconnait Akanjo S.A. en tant qu’entreprise garantie équitable ».

En outre, la société a été classée par AFNOR Certi­fication, suivant plusieurs critères, dont la gouvernance, les droits de l’homme, l’environnement (gestion de l’eau et de l’énergie, valorisation des déchets, brigade anti-feu de la décharge d’Andralanitra…), les relations et conditions de travail et la communauté et le développement local. Ce qui rehausse l’image un peu dépeinte des entreprises franches du textile, habillement et accessoires, THA, souvent sujette à caution.