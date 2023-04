SERVICE FONCIER – Soixante-seize mille cartes à distribuer dans le Boeny

Pour mettre fin aux litiges fonciers dans le Boeny, soixante-seize mille cartes seront distribuées dans quatorze communes de la région. Ceux qui sont en possession d’un terrain depuis plus de cinq ans, mais n’ont pas encore un titre de propriété, seront concernés par cette opération. Les responsables de la région se sont réunis avec les représentants du projet Croissance agricole et sécurisation foncière (Casef), dirigé par le coordinateur international de la zone Nord, Mickaël Rakotondrasolo. Le projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des réformes foncières d’envergure promises par le Président, lors de son discours de fin d’année 2022. Le projet Casef avec le gouvernement a été mis en place pour distribuer deux millions de titres fonciers dans tout Madagascar jusqu’en décembre 2023. Tous les services pour la démarche sont gratuits, mais quand la carte sera remise, un droit de cinq mille ariary sera exigé. Cette carte aura la même valeur que le « titre foncier ». « Les demandes seront reçues au bureau municipal où se trouve le terrain et huit mille demandes ont déjà été reçues dans la région Boeny », précise le coordinateur régional international du Casef.