SECTEUR PÊCHE ZONE NORD-OUEST – Ristournes équitables dans les régions de la zone B

La répartition des ristournes au niveau des produits de la pêche dans la zone B, entre la baie de Narinda, dans la région Sofia, et la baie de Mahajamba, dans la région Boeny, n’est pas équitable. Face à cette différence et cette situation, les deux gouverneurs de Boeny, Mokhtar Andriantomanga, et de Sofia, le général Lylison René De Rolland, se sont réunis lundi, au bloc administratif à Ampisikina. Ce, afin de trouver des solutions face à l’inégalité avec les différentes sociétés de pêche et le Trésorier général (TG) de Mahajanga. Le gouverneur de Sofia a exigé la collecte de 80% du taux des revenus des produits de pêche dans la zone B contre le reste, soit 20%, pour Boeny. En riposte, Mokhtar Andriantomanga a proposé une solution appropriée, celui du carroyage ou quadrillage. « La répartition équitable des ristournes selon les inventaires de chaque carroyage en mer, dans chaque zone de pêche par bateau et par mois, est plus judicieuse et juste. Nous avons déjà effectué une étude des méthodes de ces sociétés de pêche à Mahajanga et nous sommes convaincus que les résultats seront efficaces. Le système de carroyage ou quadrillage sera également appliqué dans les régions Melaky et Menabe », propose-t-il Les deux régions sont situées sur la côte Nord-Ouest de Madagascar et le contrôle réciproque avec Boeny existe. « Peu importe le taux d’argent qui sera collecté dans la trésorerie de Boeny. Le but est de répartir équitablement dans chaque zone, la compensation qui lui revient. Ce, en fonction du taux des produits pesés et déclarés à la sortie, pour éviter les conflits. D’ailleurs, l’objectif du président de la République est de développer ensemble Madagascar et toutes les régions, et surtout de faire régner la fraternité entre les vingt-trois gouverneurs », ajoute Mokhtar Andriantomanga. La proposition de la région Boeny a été adoptée à l’unanimité et un accord de coopération sera élaboré et appliqué par toutes les sociétés de pêche et la Trésorerie générale de chaque région.