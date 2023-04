Poids lourd, esprit léger

Le mauvais endroit au mauvais endroit. Un célèbre pianiste a perdu la vie cette semaine. A moto il a été fauché et traîné par un camion. Il n’a pas vu le camion venu en contre sens et se faufilant à travers un embouteillage. Réalisant le crime, volontaire ou pas, qu’il venait de commettre, le conducteur a pris la poudre d’escampette et s’est terré chez sa mère laquelle ignorait tout. Eh oui il prenait encore le biberon. Le jeune conducteur de 24 ans s’est fait cueillir comme une mouche. Tout s’explique. À cet âge on commence à peine à maîtriser la conduite d’une berline pour la première catégorie du permis de conduire. On se demande comment le jeune conducteur a fait pour avoir un permis de conduire pour un poids lourd. Même pour le transport en commun il faut tout de même remplir certaines conditions. Mais après tout c’est un secret de polichinelle. Tout se vend, tout s’achète disait une réclame des années 80. Pourquoi pas un permis. Pire, il fut un temps où son commerce prolifère au même titre que le diplôme de baccalauréat. Même des invalides disposent d’un permis de conduire de transport en commun.

C’est d’autant plus vrai qu’avec le nombre croissant des poids lourds en circulation, il doit y avoir une distribution de permis de construire comme on distribue les titres fonciers ou les cartes d’identité nationale. Il est impossible d’avoir autant de conducteurs alors que les auto-écoles poids lourds se comptent sur les doigts de la main dans tout le pays. Où est-ce qu’il a appris à conduire et passer l’examen? Encore une question bête sans doute dans un pays où on signe toutes les conventions internationales pour mieux les ignorer, ou on interprète les lois selon la conjoncture et le sens du vent.

Comment faire maintenant pour garroter l’hémorragie et juguler l’hécatombe avec ces camions hors-la-loi qui tuent des innocents partout et tous les jours ? C’est aussi difficile que de tenter d’anéantir le trafic d’or ou les détournements de deniers publics. Les gros camions appartiennent à des puissances financières devant lesquelles toute tentative d’application des dispositions en vigueur est réduite à une capitulation. Le mieux c’est donc de demander aux astres avant de sortir de la maison le mauvais endroit et le mauvais moment de la journée. Ou plutôt recourir aux prédictions infaillibles des pasteurs des jeunes églises qui vous diront tout moyennant finances.